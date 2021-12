Sternenweg durch die Brucker Innenstadt

Auch hier in Bruck ist der Christkindlmarkt am Volksfestplatz leider abgesagt. So ganz weg ist die Weihnachtsstimmung aber natürlich nicht. An verschiedenen Stellen stehen kleine Hütten mit Schmankerl und Kunsthandwerk. Auskennen muss man sich dafür in der Stadt auch nicht. Reflektierende Sterne auf dem Boden weisen einem den Weg von Geschäft zu Geschäft, vorausgesetzt man sieht sie unter dem Schnee. Bei teilnehmenden Läden kann man außerdem beim Einkaufen Sterne sammeln, die man in Gutscheine umtauschen kann.