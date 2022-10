Sternschnuppen und partielle Sonnenfinsternis

Wer schon mal frühzeitig Weihnachtswünsche loswerden möchte, hat Mitte Oktober in Oberbayern die perfekte Gelegenheit dazu. Denn der Sternschnuppenregen der Orioniden ist am Abendhimmel zu sehen. Höhepunkt der Orioniden ist in der Nacht vom 21. auf den 22. Oktober 2022 mit bis zu 20 Sternschnuppen pro Stunde.

Was sind die Orioniden?

Die Orioniden sind ein Meteoritenschweif des Halleyschen Kometen. Die Umlaufbahn der Erde kreuzt immer Mitte Oktober die Bahn des Kometen. Die Felsen und Staubpartikel, die der Komet auf seiner Bahn verloren hat, prallen auf unsere Atmosphäre und verglühen dort.

Partielle Sonnenfinsternis

Ein weiteres Highlight am oberbayerischen Himmel ist die partielle Sonnenfinsternis am Dienstag, den 25. Oktober. Dann tritt der Mond ein Stück vor die Sonne und verdeckt diese zum Teil. Bei uns wird dieses Ereignis von etwa 11:15 Uhr bis 13:15 Uhr zu sehen sein. Ihren Höhepunkt hat die partielle Sonnenfinsternis dann um 12:15 Uhr.

WICHTIG: Auch wenn die Sonne leicht verdeckt ist, sollten wir nie ohne Schutzbrille die Sonne anschauen. Eine normale Sonnenbrille reicht auch nicht aus. Stattdessen muss eine Sonnenfinsternis-Schutzbrille benutzt werden.