Stickstoffdioxid-Belastung in Bayern gesunken

Die Luft in Bayern hat sich im vergangenen Jahr verbessert. Wie bereits 2018 sind die gemessenen Stickstoffdioxid-Werte auch 2019 gesunken. Das geht aus einer vorläufigen Auswertung des Bayerischen Landesamts für Umwelt hervor. Demnach wird der Grenzwert an mittlerweile 44 von 46 Messstationen eingehalten. Dieser liegt bei 40 Mikrogramm pro Kubikmeter Luft. Die beiden betroffenen Stellen sind in München, wo die Werte aber auch besser geworden sind. An der Landshuter Allee fiel die Belastung von 66 auf 63 Mikrogramm Stickstoffdioxid pro Kubikmeter Luft und am Stachus von 48 auf 42 Mikrogramm.