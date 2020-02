Stickstoffdioxid-Belastung in München gesunken

München war im vergangenen Jahr mit einem Jahresmittelwert von 63 Mikrogramm Stickstoffdioxid pro Kubikmeter Luft die Stadt mit der höchsten gemessenen Belastung in ganz Deutschland. Das sagen Zahlen des Umweltbundesamtes. Doch insgesamt ist Münchens Luft etwas besser geworden. Das haben auch eigene zusätzliche Messungen der Stadt ergeben. An 33 von 44 Standorten des städtischen ergänzenden NO2-Messnetzes wurde im letzten Jahr der gesetzliche Jahresgrenzwert von 40 µg/m3 eingehalten. Und an den anderen Standorten an verkehrsreichen Stellen ging der Stickstoffdioxid-Wert ebenfalls zurück. Das Landesamt für Umwelt prognostiziert die Einhaltung des NO2-Grenzwert im Jahr 2020 bereits an 98,8 Prozent des Straßennetzes; bis 2023 wird auch auf den verbleibenden 6,1 Kilometer Streckenabschnitten die Einhaltung prognostiziert, mit Ausnahme eines Abschnitts an der Landshuter Allee, wo die Einhaltung bis 2026 angenommen wird.

Münchens OB Reiter freut sich über die Ergebnisse. Das zeige, dass die ergriffenen Maßnahmen wirken, aber an einzelnen Stellen immer noch Verbesserungsbedarf besteht. Dort, wo sich die Menschen regelmäßig und dauerhaft aufhalten, sei die Luft in München gut, sagt Gesundheits- und Umweltreferentin Stephanie Jacobs. Und dazu werde die Luft an den stark verkehrsbelasteten Streckenabschnitten kontinuierlich besser.

An drei Standorten der städtischen Messungen liegen die Mittelwerte für das Jahr 2019 zwischen 50 µg/m3 und 60 µg/m3. Es bestätigen sich dabei erneut die hohen Werte an den beiden Standorten am Mittleren Ring (Tegernseer Landstraße 150 und Chiemgaustraße 140). Am Standort Paul-Heyse-Straße 8 ergibt sich ein Mittelwert über das Jahr 2019 von 56 µg/m3. Das Landesamt für Umwelt hat fünf Messstellen in München. So fiel nach vorläufigen Angaben des LfU der NO2-Jahreswert an der Landshuter Allee von 66 µg/m³ in 2018 auf 63 µg/m³ in 2019, am Stachus von 48 auf 42 µg/m³ in Allach von 24 auf 21 µg/ m³, in Johanneskirchen von 21 auf 19 µg/m³ und in der Lothstraße bestätigte sich der Wert von 27 µg/m³.

Die einzelnen Werte der insgesamt nun 44 Standorte können online unter www.muenchen.de/messergebnisse abgerufen werden.