Stockwerk Sommer – Kultur in Gröbenzell

Das Stockwerk in Gröbenzell im Landkreis Fürstenfeldbruck steht für beste Unterhaltung. Sei es Kabarett oder Live-Musik, das Stockwerk holt oft Künstler der Extra-Klasse nach Gröbenzell. Und nach den Lockdowns beweist die Einrichtung sehr eindrucksvoll, dass sie weiter Gas gibt. Mit dem Stockwerk Sommer geben sich nun Stars von Mitte Juli bis Mitte August die Klinke in die Hand. Unter anderem kommen Rolf Miller, Harry G, Max Uthoff, Claudia Koreck, Günter Grünwald und Django 3000. Damit alles coronakonform und trotzdem mit vielen Gästen ablaufen kann, hat das Stockwerk alle Acts nach draußen verlegt. Einem großartigen Kultursommer steht also nichts im Wege. Damit Ihr dabei seid, solltet Ihr aber natürlich so schnell wie möglich hier Tickets für Eure Lieblingskünstler sichern.