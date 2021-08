Streik bei der Bahn – Alles was Ihr wissen müsst

Bei der Deutschen Bahn wird wieder gestreikt. Bei einer Urabstimmung in der Lokführergewerkschaft GDL haben 95 Prozent für den Arbeitskampf gestimmt. Und dieser beginnt noch am gleichen Tag. Wir haben für Euch alle wichtigen Infos zusammengefasst

Wann wird gestreikt?

Die Mitglieder der GDL sind dazu aufgerufen, im Güterverkehr ab heute (10. August) 19 Uhr zu streiken und im Personenverkehr und der Infrastruktur ab Mittwoch (11. August) 2 Uhr. Der Arbeitskampf endet am Freitag (13. August) um 2 Uhr. Die Auswirkungen werden aber wohl dazu führen, dass auch am Freitag noch viele Einschränkungen im Bahnverkehr herrschen werden.

Wo wird gestreikt?

Die GDL will in ganz Deutschland den Bahnverkehr lahmlegen, sowohl bei den S-Bahnen, als auch im Fern- und Regionalverkehr. In München werden Busse, Tram- und U-Bahnen hingegen ganz normal fahren, da für die Angestellten der MVG unter einen anderen Tarifvertrag fallen.

Wie komme ich trotzdem von A nach B?

Der MVV erarbeitet einen Notfahrplan. Jede S-Bahn-Linie wird laut Homepage des MVVs mindestens im Stundentakt verkehren. Radio TOP FM wurden vorab schon Einzelheiten zum genauen Streikfahrplan mitgeteilt:

Die S1 verkehrt nur zwischen Leuchtenbergring und Freising (nicht bis zum Flughafen) im 20 bis 40 Minuten Takt.

Die S2 verkehrt in den Außenbereichen im Stundentakt, zwischen Dachau und Markt Schwaben alle 20 bis 40 Minuten. (Achtung: Haltausfälle in Poing und Heimstetten wegen Bauarbeiten)

Die S3 verkehrt in den Außenbereichen im Stundentakt, zwischen Maisach und Ostbahnhof alle 20 bis 40 Minuten.

Die S4 verkehrt zwischen Geltendorf und Haar im Stundentakt, zwischen Buchenau und Trudering alle 20 bis 40 Minuten

Die S6 verkehrt im Stundentakt. Baubedingt entfallen die Zwischenhalte zwischen Berg am Laim und Grafing Bahnhof. (Achtung: Auf der Strecke S4/S6 Ost laufen Bauarbeiten mit Schienenersatzverkehr).

Die S7 verkehrt im Stundentakt.

Die S8 verkehrt zwischen Pasing und Flughafen im 20-Minuten-Takt, in den westlichen Außenabschnitten ab/bis Germering alle 20 bis 40 Minuten und ab/bis Herrsching alle 60 Minuten.

Die S20 entfällt.

Updates zum Streikfahrplan werden auf der Homepage des MVV veröffentlicht. Verkehrsmittel der MVG (U-Bahn, Tram und Bus in München) sowie die MVV-Regionalbusse sind von diesem Streik nicht betroffen und verkehren planmäßig. Auch die Deutsche Bahn wird einen Streikfahrplan veröffentlich. Vermutlich wird jeder vierte Fernzug ausfallen.

Welche Rechte habe ich als Fahrgast?

Bei der Deutschen Bahn können gekaufte Tickets bis zum 20.08.2021 einfach flexibel genutzt oder kostenfrei storniert werden. Auch Sitzplatzreservierungen können kostenlos umgetauscht werden.

Einen Erstattungsantrag für verkaufte Bahntickets findet Ihr hier.

Generell haben Kunden Anspruch auf Entschädigungen bei Verspätungen und Zugausfällen. Sprich, ab einer Stunde Verspätung bekommt man 25 Prozent des Fahrpreises zurück, ab 120 Minuten Verspätung dann 50 Prozent. Wenn möglich, sollte man sich die Verspätung beim Schaffner oder an der Bahnhofsinformation bestätigen lassen. Bei der Bahnhofsinformation geht das bis zu fünf Tage nach der Fahrt.

Die gleichen Rechte gelten bei der S-Bahn. Hier gibt es aber natürlich Besonderheiten.

Zeitkarten: Inhaber von Zeitkarten (Jahresabo, Wochen- und Monatskarten) reichen die Verspätungsfälle bitte nach Ablauf der Geltungsdauer gesammelt beim Servicecenter Fahrgastrechte ein.

Kosten für andere Verkehrsmittel (z.B. Taxi) werden bei Zugausfällen unter gewissen Umständen erstattet. Mehr Infos gibt es hier.

Warum wird gestreikt?

Die Lokführergewerkschaft bemängelt im Tarifstreit gleich mehrere Punkte. Wo würden sich Führungskräfte mit Altersversorgungssystemen bis zu 20.000 Euro monatlich genehmigen, während den Lokomotivführern von ihren 150 Euro Betriebsrente auch noch 50 Euro weggenommen werden sollen, so die GDL in einem Schreiben. Sie fordert zudem ein Entgeltplus von 1,4 Prozent zum 1. April 2021, mindestens aber 50 Euro mehr, sowie einer Corona-Beihilfe von 600 Euro im Jahr 2021. Zum 1. April 2022 will sie noch einmal 1,8 Prozent mehr Lohn für ihre Mitglieder.

Was bietet die Bahn?

Die Bahn bietet 1,5 Prozent mehr Lohn ab 2022 und weitere 1,7 Prozent ab März 2023. Sie will die Gehaltserhöhungen also um ein Jahr nach hinten verschieben. Die GDL nannte den letzten Vorschlag der Bahn ein Scheinangebot.