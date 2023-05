Streik im Einzelhandel heute in ganz Bayern – Streiks im Nahverkehr angekündigt

Die Gewerkschaft Verdi hat heute Beschäftigte im Einzelhandel auch in Oberbayern zum Streiken aufgerufen. Etwa 170 Betriebe sind betroffen. Darunter Norma, Lidl, Edeka, Kaufland, Marktkauf, aber auch Dehner, Ikea, Amazon, Saturn oder Metro. In den Lebensmittelgeschäften könnte es vor allem auffallen, weil oft die Frischegüter fehlen. Verdi fordert in den aktuellen Tarifverhandlungen für alle Angestellten 13 Prozent mehr Lohn. In Nürnberg ist für heute eine große Kundgebung geplant.

Auch für den öffentlichen Nahverkehr sind schon die nächsten Streiks angekündigt. Wann und wo genau soll heute veröffentlicht werden.