Streik in vielen bayrischen Kitas nächste Woche

In ganz Oberbayern wird nächste Woche wieder in den Kitas gestreikt. Betroffen sind nach ersten Informationen verschiedene Städte, auch München. Gestreikt wird dabei aber nur in den kommunalen Einrichtungen. Wie die Gewerkschaft Verdi heute mitteilte, seien zwei Verhandlungsrunden erfolglos verlaufen, weshalb man jetzt den Druck erhöhen will. Demnach sollen am kommenden Montag Mitarbeiter in der sozialen Arbeit streiken, am Mittwoch dann in den Kitas und am Donnerstag in Einrichtungen der Behindertenhilfe. Die Gewerkschaft fordert bessere Arbeitsbedingungen und höhere Löhne.