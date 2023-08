Streuobstwiesen in Dachau

Kirschen, Mirabellen und Zwetschgen – pflücken ist hier in Dachau ausdrücklich erwünscht. In der Stadt gibt es mehrere Streuobstwiesen mit über 300 Obstbäumen und jeder darf sich bedienen. Die Stadt hat nur eine Bitte: Pflückt nur so viel ihr braucht, damit genug für alle übrigbleibt.

Die Standorte und Obstsorten im Überblick: