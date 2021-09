Strom wird teurer: So könnt Ihr mit einem Wechsel sparen

Die Strompreise ziehen an. Die CO2-Abgabe wird weiter steigen, die Strompreise an den Börsen ziehen an, und weil der Wind dieses Jahr nur mäßig bläst, gibt es weniger Windenergie und dafür teureren Strom zum Beispiel durch Braunkohle. Die ersten Grundversorger haben daher angekündigt, ihre Preise im nächsten Jahr zu erhöhen. Daher solltet Ihr überprüfen, ob sich für Euch nicht ein Wechsel lohnt

Wie viel kann man sparen?

Wer noch bei einem Grundversorger ist, kann mit einem Anbieterwechsel mehrere Hundert Euro im Jahr sparen. Aber auch sonst, lohnt sich meistens ein Wechsel.

Wie kann ich wechseln?

Schnappt Euch die Stromrechnung vom letzten Jahr. Dann kennt Ihr euren jährlichen Verbrauch. Den gibt Ihr bei Vergleichsportalen im Internet ein und könnt so die Preise vergleichen. Wichtig: Die Portale arbeiten nur mit Partnern zusammen und checken nicht wirklich alle Anbieter. Vergleicht daher die Angebote auf mehreren Portalen. Achtet bei den Details darauf, wie lange die Vertragslaufzeit ist und ab wann die Preise erhöht werden. Normal ist eine Laufzeit von einem Jahr und einer Kündigungsfrist von einem Monat.

Wann kann ich wechseln?

Normal kann man immer zum Ende eines Vertrags mit der entsprechenden Kündigungsfrist kündigen. Wenn euer jetziger Anbieter die Preise erhöht, habt ihr aber ein Sonderkündigungsrecht. Übrigens übernimmt meistens der neue Stromanbieter gleich die Kündigung und Abmeldung für euch.

Droht beim Wechsel ein Stromausfall?

Nein. Denn selbst wenn es zu Problemen beim Wechsel kommt ist gesetzlich geregelt, dass ihr in der Zwischenzeit vom Grundversorger weiter mit Strom versorgt werdet.