Stromausfall im Stadtgebiet Dachau

In Dachau waren letzte Nacht viele Menschen ohne Strom. Von Mitternacht bis ca. 02:20 Uhr war die Stromversorgung in der Altstadt, im Bereich Volksfestwiese und Brunngartenstraße, in Teilbereichen von Etzenhausen sowie in den nördlichen Stadtteilen Pellheim, Pullhausen, Lohfeld, Viehhausen und Assenhausen sowie im südlichen Teil von Webling unterbrochen. Eine Schwerpunktstation für die Stromversorgung war ausgefallen. Warum, ist aktuell noch unklar. Die Mitarbeiter des Stadtwerke-Notdienstes konnten den Fehlerort rasch lokalisieren und ab 01:30 Uhr die Stromversorgung wieder nach und nach aufbauen. Alle betroffenen Ortsteile waren um 02:20 Uhr wieder mit Strom versorgt.