Das schont die Umwelt und gleichzeitig ist es auch noch gut für den Geldbeutel. Im alten Kino hier in Ebersberg wurde die die Bühnen- und Saalbeleuchtung inzwischen vollständig auf LED-Technik umgestellt. Damit verbraucht die neue Beleuchtung im Jahr 87 % an Strom – und das sind etwa 2.800 Euro weniger an Stromkosten. Und in Sachen Klimaschutz: bei einer Lebensdauer der Anlage von etwa 20 Jahren werden 150 Tonnen Treibhausgasemissionen eingespart.