Studentin will 168 Millionen Euro für Pflege-Azubis sammeln

Sie werden dringend gesucht, die Arbeitsbelastung ist hoch, die Bezahlung wenig. Kein Wunder, dass immer weniger Menschen in der Pflege arbeiten wollen. Um gegen den Pflege-Missstand zu kämpfen, will eine Studentin hier aus Erdweg nun 168 Millionen Euro für Pflege-Azubis sammeln. Ann-Kathrin Will ist angehende Ärztin und hat die Crowdfunding-Plattform “Clappingforfuture” ins Leben gerufen. Mit dem gesammelten Geld sollen Azubis mit Stipendien unterstützt werden. So sollen Anreize geschaffen werden, damit sich mehr junge Leute für die Pflegeausbildung entscheiden. Jetzt fehlen nur noch die Unterstützer, denn bisher hat die junge Initiative erst knapp 1300 Euro gesammelt. Spenden könnt ihr hier.