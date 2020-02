Der Deutsche Wetterdienst warnt vor starken Sturmböen in unserer Region. Für unsere Region gilt bereits Warnstufe drei von vier. Von 17 Uhr bis 04 Uhr in der früh morgen erwarten uns Orkanböen bis zu 115 km/h. Bäume können entwurzelt und Dächer beschädigt werden. Die Feuerwehren in unserer Region sind aber gewappnet. Die Freiwillige Feuerwehr in Dachau sagte auf TOP FM Nachfrage, man sei aufgrund der vergangenen Stürme noch bestens gerüstet. Ähnliches sagte uns die Feuerwehr in München.