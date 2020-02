Sturmtief Sabine – Der Liveticker

+++06:15 Uhr: Erste Streckensperrung bei der S-Bahn+++

Das hat nicht lange gedauert. Weil Bäume in die Gleise gestürzt sind, ist die Strecke der S7 zwischen Ebenhausen-Schäftlarn und Baierbrunn vorerst gesperrt. Genauer Infos findet Ihr beim Verkehrsservice.

+++05:59 Uhr: Am Flughafen München fallen Hunderte Flüge aus+++

Am Flughafen München werden wegen heute voraussichtlich rund 420 der geplanten 1.000 Starts und Landungen abgesagt.

+++05:50 Uhr: Prüfungen an Unis fallen aus+++

Sturmtief Sabine hat nicht nur Auswirkungen für die Schulen sondern auch für die Unis. An der TU und der LMU fallen heute alle angesetzen Klausuren aus. Ersatztermine sollen so schnell wie möglich bekannt gegeben werden.

+++05:45 Uhr: BOB startet erst um 08 Uhr+++

Großes Problem für viele Pendler. Die Bayerische Oberlandbahn wird den Betrieb heute erst um 08 Uhr beginnen. Davor fahren keine Züge.

+++05:37 Uhr Keine Zeitunge im Briefkasten+++

Viele Menschen bei uns in der Region werden heute keine Zeitungen in ihrem Briefkasten finden. Einige Verlage haben beschlossen, dass ihre Zeitungen nicht zugestellt werden, um die Austräger nicht in Gefahr zu bringen.

+++05:30: Tierpark Hellabrunn bleibt geschlossen+++

Aus Sicherheitsgründen ist der Tierpark Hellabrunn in München für Besucher geschlossen.

+++ 05:15 Uhr: MAN lässt Werke geschlossen+++

Der Fahrgzeug- und Maschinenbaukonzern MAN lässt seine Werke bei uns in der Heimat geschlossen. Die Mitarbeiter in München, Karlsfeld und allen Außenstellen sollen aus Sicherheitsgründen zu Hause bleiben. Das betrifft sowohl die Früh- als auch die Spätschicht.

+++ 05:07 Uhr: S-Bahn startet Betrieb+++

Der Fernverkehr ist bis 10 Uhr komplett eingestellt. Die Münchner S-Bahn hat hingegen den Betrieb normal aufgenommen. Wie lange das gut geht, weiß noch keiner. Bei der S2 Dachau, S3 Maisach/Deisenhofen und S8 Germering-Unterpfaffenhofen/Weßling entfallen am Vormittag auf jeden Fall die Taktverstärker.

+++05:05 Uhr: Fernverkehr bis 10 Uhr eingestellt+++

Die Deutsche Bahn erwartet bundesweit ein großes Chaos. Daher wurde der Fernverkehr vorsorglich bis 10 Uhr komplett eingestellt. Dann müssen die Strecken noch abgesucht, bevor sie wieder freigegeben werden können. Die Bahn hat eine kostenlose Hotline unter der 08000 99 66 33 eingerichtet.

+++05:00 Uhr: Schulen geschlossen+++

Guten Morgen,

heute wird Sturmtief Sabine das Leben bei uns in der Heimat bestimmen. Am Vormittag wird bei uns der Höhepunkt erwartet. Der Deutsche Wetterdienst warnt aber bis 18 Uhr davor, sich im Freien aufzuhalten. Denn im Nachgang erwarten uns noch Starkregen und heftige Gewitter. Alle staatlichen Schulen in Bayern bleiben geschlossen, weil die Schulwegsicherheit nicht gewährleistet werden kann. An den meisten Schulen soll es dennoch eine Notbetreuung geben, sodass Eltern ihre Kinder trotzdem zur Schule bringen können.