Sudbury Schule Ammersee aus Reichling will unterrichten dürfen

Darf eine Schule ohne Noten, Zeugnisse und Jahrgangsstufen hier in Oberbayern Kinder unterrichten? Darum geht’s heute vor dem Bayerischen Verwaltungsgerichtshof in München. Die private Sudbury-Schule in Reichling am Ammersee wehrt sich gegen eine Zwangsschließung durch die Regierung von Oberbayern vor zwei Jahren. Heute geht der Prozess in die zweite Instanz. Dabei soll unter anderem ein Gutachter klären, ob die Kinder an dieser Schule eine gleichwertige Ausbildung bekommen, wie an einer öffentlichen Schule.