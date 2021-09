Eine Autofahrerin ist gestern am späten Abend auf der A8 bei Sulzemoos schwer verletzt wurden. Sie war mit ihrem Auto auf der mittleren Spur liegen geblieben und ausgestiegen. Ein anderer Autofahrer hat die Situation offenbar nicht rechtzeitig erkannt und die Frau erfasst. Sie ist mit schweren, aber nicht lebensbedrohlichen Verletzungen in ein Münchner Krankenhaus gebracht worden. In Richtung Stuttgart war deshalb bis zum frühen Morgen nur eine Spur befahrbar.