Sunrise Avenue kündigen Live-Album an

Das ist eine Überraschung für die Fans von Sunrise Avenue. Vorletztes Jahr hat die Band ihre Auflösung bekannt gegeben und wollte sich letztes Jahr noch mit einer Tournee verabschieden. Jetzt bringt die Band aber ein neues Album raus – und das schon sehr bald. In einem Monat, am 9. April, erscheint ihr neues Live-Doppel-Album zusammen mit dem Wonderland Orchester. Die rockige Musik der Band verbindet sich hier mit den klassischen Tönen des Orchesters. Ganze 19 Songs sind auf dem Album, zum Beispiel Hits wie „Lifesaver“, „Hollywood Hills und „Fairytale Gone Band“. Wir können und also drauf freuen, auch wenn das wohl ihr letztes Album sein wird.