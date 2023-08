Und schon wieder müssen die Autofahrer in Oberbayern beim Tanken tiefer in die Tasche greifen: Die Spritpreise steigen weiter – so der aktuelle Wochenvergleich der Kraftstoffpreise des ADAC. Der Liter Super E10 kostet im bundesweiten Tagesdurchschnitt 1,68 Euro, und damit 1,5 Cent mehr als letzte Woche. Der Liter Diesel ist 2 Cent teurer geworden und kostet in Deutschland im Durchschnitt 1,77 Euro.