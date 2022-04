Survival-Kurs im Welt-Erlebnis-Wald Grafrath

Wie kann man im Wald überleben? Wie orientiert man sich und wie baut man eine Schutzhütte? Das alles kann man jetzt hier im Welt-Erlebnis-Wald in Grafrath lernen. In den Osterferien bietet der forstliche Versuchsgarten dazu eine spezielle Survival-Führung an. Neben Tierspuren-Lesen lernt man dort auch viel Wissenswertes über unsere Wälder hier in Oberbayern. Die Survival-Führung richtet sich an Jungen und Mädchen zwischen sieben und elf Jahren und findet am Donnerstag, den 21. April statt.

Anmelden geht telefonisch unter 08144 / 507 oder per Mail an welterlebniswald@bayern.de