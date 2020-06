In Paunzhausen im Landkreis Freising sucht die Polizei nach Zeugen. In der Nacht auf Montag sind unbekannte Täter in die Raiffeisenbank in der Ortsmitt eingebrochen. Sie versuchten den Geldautomaten zu öffnen, scheiterten aber an dem massiven Tresor. Bei dem Einbruch dürften die Täter durchaus Lärm verursacht haben, sagt die Polizei. Der Schaden liegt bei etwa 20.000 €.