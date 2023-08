Die Tafeln im Landkreis Fürstenfeldbruck brauchen dringend Hilfe. Sie müssen immer mehr Menschen mit Lebensmittel versorgen. Deshalb will die zuständige Bürgerstiftung jetzt ein zweites Transportfahrzeug anschaffen. Dafür sucht sie Firmen als Sponsoren, die dafür Werbung auf dem Transporter bekommen. Wer die Tafeln unterstützen möchte, kann sich per Mail an Björn Kreitel von der Caritiva GmbH (b.kreitel@caritiva.com) wenden.