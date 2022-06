Tag des Sports am 26. Juni in Gräfelfing

Schach, Yoga, Voltigieren oder einfach Tischtennis. Und das alles kann man einfach mal kostenlos und unverbindlich ausprobieren, hier in Gräfelfing. Dort findet nämlich am Sonntag der Tag des Sports statt. Los gehts um 10 Uhr im Bürgerhaus. Da kann man sich dann erst mal über die einzelnen Sportarten informieren. Danach kann man an verschiedenen Punkten in Gräfelfing die einzelnen Sportarten auch praktisch ausprobieren. Einzige Voraussetzung: Sportklamotten und eine Anmeldung für die einzelnen Kurse möglichst bis zum Vortag. Anmelden geht hier.