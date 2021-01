Take That: Kommt Robbie nochmal zurück?

Sie haben in den 90ern Millionen von Frauenherzen höherschlagen lassen – doch 1996 kam die Auflösung. Aber die Jungs von Take That könnten bald wieder zusammenfinden. Die Gerüchte hat Sänger Gary Barlow jetzt angefeuert – er könne sich gut vorstellen, dass auch Superstar Robbie Williams wieder zur Band komme. Man wisse nie was von Platte zu Platte alles passiere, so Barlow. Das sei ein Teil des Nervenkitzels. 2010 war Robbie bereits für ganz kurze Zeit erneut Teil von Take That, konzentrierte sich danach aber wieder auf seine Solo-Karriere. Das sei kein Problem, sagt Barlow. Take That sei für alle ein sicherer Hafen, um zurück nach Hause zu kommen…