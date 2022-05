Tankrabatt: Wir klären alle wichtigen Fragen

Bundestag und Bundesregierung haben große Entlastungen für die Bevölkerung beschlossen. Neben dem 9-Euro-Ticket auch den Tankrabatt. Dafür wird die Energiesteuer vorübergehend auf das EU-Mindestniveau gesenkt. Hier erklären wie alles, was Ihr zum Preisnachlass beim Sprit wissen müsst.

Wann gilt der Tankrabatt?

Die Energiesteuer wird vom 1. Juni bis einschließlich 31. August 2022 gesenkt.

Wie hoch fällt der Tankrabatt aus?

Wenn man neben der gesenkten Energiesteuer auch noch die dadurch sinkende Mehrwertsteuer berücksichtigt, wir der Liter Benzin pro Liter um 35,2 Cent billiger, der Liter Diesel um 16,7 Cent.

Wie bekomme ich den Tankrabatt?

Das ist die große Frage. Denn die Energiesteuer fällt nicht an der Tankstelle an, sondern schon bei den Raffinerien und Tanklagern. Eine Tankstelle soll prinzipiell die gezahlten Energiesteuern direkt auf die Verbraucher abwälzen. Die Bundesregierung geht daher davon aus, dass die Absenkungen der Energiesteuer auch direkt an die Verbraucher weitergegeben werden. Aber Mineralölkonzerne könnten die Preise wieder anheben und der Tankrabatt damit einfach verpuffen. Das Gleiche würde passieren, wenn Tankstellenbetreiber ihre Preise einfach nicht entsprechend absenken. Wie viel der über 3 Milliarden Euro an Steuergeldern, die der Tankrabatt kosten wird, wirklich bei den Autofahrern, die in Deutschland tanken, wieder landen wird, ist daher völlig unklar.

Kann es zu Engpässen kommen?

Experten rechnen mit einem großen Ansturm auf die Tankstellen in den ersten Juni Tagen. Die Tankstellenbetreiber werden aber gleichzeitig versuchen, mit so leeren Tanks wie möglich am 1. Juni dazustehen, um dann den billigeren Sprit einzukaufen. Es ist daher nicht ausgeschlossen, dass es zeitweise zu Engpässen kommt. Der ADAC empfiehlt Autofahrern noch mit ausreichend Sprit in den Juni zu starten. Vor allem, weil unklar ist, wann die Preise an den Tankstellen wirklich fallen. Denn die Tankstellenbetreiber werden nicht den Sprit in ihren Tanks, den sie noch mit der höheren Energiesteuer gekauft haben, dann direkt am 1. Juni für viel weniger verkaufen.