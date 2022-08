Tankstellen öfter ohne Sprit

Es passiert immer mehr Autofahrern in Oberbayern. Sie fahren zu einer Tankstelle, doch die hat keinen Sprit. Dabei geht das Öl nicht aus. Weil der Rhein einen so niedrigen Wasserpegel hat, kann weniger Öl auf Schiffen transportiert werden. Also muss der Sprit vor allem per Lastwagen nach Oberbayern gebracht werden. Allerdings fehlen Lkw-Fahrer. Dazu ist auch noch eine wichtige Raffinerie in Österreich teilweise ausgefallen. Eine Besserung ist erst einmal nicht in Sicht. Immerhin geht der Sprit nicht flächendeckend in Oberbayern aus, sondern nur punktuell und dann auch nur kurzfristig.