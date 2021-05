Tragischer Fall in Taufkirchen Vils im Landkreis Erding. Die Polizei hat dort am Dienstag die Leiche einer 28-Jährigen in einer Wohnung gefunden. Sie arbeitete als Lehrerin im Landkreis Freising und verpasste am Dienstag mehrere Termine, so die Polizei. Daraufhin habe die Familie sie als vermisst gemeldet. Aktuell geht die Polizei wohl von Mord aus – ein 34-Jähriger wurde festgenommen und die Ermittlungen gegen ihn aufgenommen.