Taufkirchen: Start-Up baut Gondel-Teststrecke

Muss man auf Gondeln setzen, um die Verkehrswende hinzubekommen? Das Start-Up „Ottobahn“ aus München glaubt fest daran, und hat ein eigenes Gondelsystem entwickelt. Und dazu soll nun hier in Taufkirchen eine Teststrecke gebaut werden. Der Gemeinderat hat nun dem Bauantrag zugestimmt. Die Strecke wird 900 Meter lang und an der A8 liegen. Später soll sie Teil einer regulären Verbindung von Taufkirchen nach München sein. Das Start-Up plant, die Gondeln an Schienen über dem Mittelstreifen der A8 fahren zu lassen.