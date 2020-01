Taufkirchen-Vils: Gemeindebus jetzt für alle kostenlos

Gute Nachrichten hier in Taufkirchen-Vils: der Gemeindebus hier im Innenbereich ist ab sofort kostenlos – und zwar für alle. Das hat der Gemeinderat beschlossen. Für die Gemeinde sollen so Mehrkosten von bis zu 7.000 Euro entstehen – so viel wurde nämlich bisher pro Jahr an den Tickets verdient. Der Gemeindebus war bisher schon umsonst für Schwerbehinderte, Kinder bis 16 Jahren, Inhabern einer Sozialkarte oder teilweise auch für Senioren. Und jetzt dürfen eben alle kostenlos mitfahren. Er ist von Montag bis Freitag unterwegs und fährt im Halbstundentakt 27 Haltestellen an.