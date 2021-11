Taufkirchen (Vils): Kreidetafeln haben ausgedient

Die Kreidezeit im Klassenzimmer ist bald vorbei. Auch hier an der Realschule in Taufkirchen an der Vils gibt es neben den grünen Tafeln schon seit einiger Zeit moderne Whiteboards, aber auch die sind schon in die Jahre gekommen. Der Landkreis macht deshalb die Schulen jetzt fit für die Zukunft. Neben den Erdinger Gymnasien bekommt dann auch die Realschule in Taufkirchen ab dem kommenden Schuljahr eine komplett digitale Tafel, quasi ein großes Touchdisplay. In den nächsten Schuljahren folgen dann auch andere Schulen im Landkreis.