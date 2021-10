Taufkirchen (Vils): Viele „No-Shows“ trotz Online-Reservierung bei Blutspenden

Leben retten. Das ist eigentlich gar nicht so schwer. Ein kleiner Pieks und dann ungefähr eine Viertelstunde ruhig liegen bleiben. So eine Blutspende ist ganz einfach. Die meisten Termine kann man inzwischen auch online reservieren, aber trotzdem bleiben jeden Tag etwa 200 Blutspende-Liegen leer, und zwar trotz Termin. Diese „No-Shows“ werden immer mehr zum Problem. Dabei können Termine auch ganz einfach wieder storniert werden. Spenden könnt ihr das nächste Mal zum Beispiel hier in Taufkirchen am Mittwoch und Donnerstag im Bürgersaal.