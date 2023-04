Tegernsee plant Elektro-Carsharing gegen Verkehrschaos

Jetzt in den Ferien oder am Wochenende herrscht am Tegernsee Verkehrschaos. Die Energie- und die Tourismusgesellschaft wollen dagegen jetzt etwas tun und starten ab Mai ein Elektro-Leihauto-Projekt. Die Idee: Ausflügler sollen künftig mit der Bahn an den Tegernsee kommen und dort dann ein Elektroauto mieten. Ab dem 2. Mai stehen zunächst sechs Autos rund um den See zur Verfügung. Zur Buchung braucht es die MOQO-App. Eine Stunde kostet beim günstigsten Auto 6,90 Euro. Mit der Gästekarte gibt es zwei Stunden pro Urlaubswoche gratis. Die Gemeinden rund um den Tegernsee hoffen, dass durch dieses Angebot Touristen und Einheimische öfter aufs eigene Auto verzichten.