Telefonbetrüger in Puchheim

Telefonbetrüger haben erneut zugeschlagen, dieses Mal in Puchheim im Landkreis Fürstenfeldbruck. Die falschen Polizisten haben von einer alten Dame einen fünfstelligen Geldbetrag gestohlen. Zunächst war die Seniorin noch misstrauisch, wurde aber durch die vielen Anrufe so unter Druck gesetzt, dass sie am Ende doch das Geld von ihrem Konto abgehoben hat. Die Kriminalpolizei Fürstenfeldbruck hat jetzt die Ermittlungen aufgenommen.

Beschreibung des Täters, der das Geld bei der Frau abgeholt hat:

männlich

circa 20 Jahre alt

circa 160 cm groß

hagere Statur

südländische Erscheinung

hochdeutsche Mundart ohne Akzent

dunkle, kurze Haare

Trainingsanzug, bestehend aus einem roten langärmeligen Oberteil sowie einer dunklen Hose

Hinweise können direkt an die Polizei Fürstenfeldbruck geliefert werden unter der 08141/6120