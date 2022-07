Telefonbucheinträge löschen und Betrügern entgehen

Der Enkeltrick, Falscher Polizeibeamter, angebliche Gewinne, die einem versprochen werden… die Liste an Betrügereien am Telefon ist lang. Und trotzdem haben die Verbrecher mit ihren Methoden immer wieder Erfolg. Die Betrüger suchen gezielt nach Senioren, da diese oft leichter zu überzeugen sind. Da wird dann im Telefonbuch oder in Online-Verzeichnissen nach etwas älteren Namen gesucht, oder auch nach kurzen Telefonnummern, da diese auch auf einen schon älteren Telefonanschluss hindeutet. Um sich selbst und auch Familienangehörige oder Bekannte zu schützen, gibt die Polizei folgenden Rat: Leute die bedenken haben, sollen ihren Eintrag aus dem Telefonbuch löschen lassen. Das ist meistens sehr leicht, einfach telefonisch oder online beim eigenen Telefonanbieter. Wer sich nicht komplett aus dem Telefonbuch streichen lassen möchte, der hat noch eine Möglichkeit. Es hilft auch schon, den Vornamen wegzulassen, oder da zumindest auf nur einen Buchstaben zu kürzen. Selbst das macht es den Verbrechern schon deutlich schwerer.