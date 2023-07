Tempo 20 in der gesamten Dachauer Altstadt

Schon seit Jahren wird in Dachau diskutiert, wie die Altstadt ruhiger und fußgängerfreundlicher werden kann. Mehrere Regelungen sind vor Gericht gescheitert. Jetzt hat der Verkehrsausschuss einen radikalen Schritt beschlossen. So soll in der gesamten Altstadt künftig Tempo 20 gelten. Eigentlich dürfen Tempo-20-Zonen nur in Geschäftsbereichen ausgewiesen werden. Das hätte dann aber einen riesigen Schilderwald in der Dachauer Altstadt bedeutet. Die Stadt nimmt deshalb jetzt in Kauf, dass auch gegen diese Regelung geklagt wird.