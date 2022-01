Tests für Sirenenstandorte

Als Kontaktperson in Quarantäne müssen ist unangenehm. Noch schlimmer ist es aber für Kinder, denen ist nämlich sehr schnell furchtbar langweilig. Nicht mit mir hat sich aber Christiane Reiner hier aus Gilching gedacht. Schon seit Jahren leitet sie Kurse, die Kinder motivieren sollen, sich künstlerisch zu beschäftigen. Und daher ist ihr auch die Idee gekommen, kleine Bastel-Boxen für Kinder zusammenzustellen. Drin ist neben der Anleitung alles, was man braucht, um fünf verschiedene Figuren zu basteln, mit Wackelaugen, Acrylfarben oder buntem Papier. Eine Box kostet 15 bis 20 Euro. Bestellen geht per Mail an christiane.reiner@web.de.