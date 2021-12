Teuer wohnen in Ebersberg

Schön ist es ja schon hier bei uns in Oberbayern. Nur zum Wohnen halt leider auch teuer. Da hilft es auch nichts, aus der Stadt ins Umland zu flüchten, das zeigt der neueste Immobilienreport. Im Gegenteil, nirgendwo sind die Mietpreise so stark gestiegen wie hier in Ebersberg: plus 31 Prozent in den letzten fünf Jahren. Kein Wunder, schließlich ist man von hier in unter einer Stunde in der Münchner Innenstadt und wohnt trotzdem im Grünen. Am günstigsten lebt es sich übrigens aktuell noch in Petershausen im Landkreis Dachau. Hier kostet der Quadratmeter im Schnitt zehn Euro.