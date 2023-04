Teufelsküche-Stausee einige Tage ohne Wasser

Wer in der Karwoche am Teufelsküche–Stausee vorbeikommt, dem bietet sich ein ungewohntes Bild: anstelle von türkisblauem Wasser wird der Seeboden zu sehen sein. Denn die Stadtwerke Landsberg KU führen dort ab dem 4. April Reinigungsarbeiten am Weiher und den zugehörigen Bauwerken durch. Markus Katzmeier, zuständiger Abteilungsleiter und Gewässerschutzbeauftragter bei den Stadtwerken Landsberg, erklärt: „Der See mitsamt Staumauer hat schon über hundert Jahre auf dem Buckel. Deshalb überprüfen wir, nachdem Treibgut und Schmutz entfernt sind, alles im Hinblick auf Statik und Sicherheit sowie Schönheitsreparaturen.“ Der kleine Stausee an der Teufelsküche wurde angelegt, um Turbinen anzutreiben und so das

Trinkwasser aus der Teufelsküche zu pumpen. Die Fische, die es im Lauf der Jahre unerlaubterweise in den See geschafft haben – „wohl ausgesetzt“, vermutet Markus Katzmeier, werden vor dem Ablassen des Wassers in den Lech umgesiedelt.