Dramatischer Vorfall am Münchner Stadtbach in Thalkirchen. Passanten haben gestern bemerkt, dass eine Frau und ihre 3 Monate alte Tochter, die in einer Babytrage war, im Bach lagen. Die Zeugen zogen beide aus dem 50 Zentimeter tiefen Bach und begannen sofort mit der ersten Hilfe. Der Rettungsdienst übernahm und brachte Mutter und Kind ins Krankenhaus.