The Killers: Neues Album ist fast fertig

Viele Musiker und Bands haben die freie Zeit durch Corona genutzt, um neue Alben zu schreiben – auch die Killers sind da keine Ausnahme. Sänger Brandon Flowers hat jetzt in einem Podcast erzählt, dass eine neue Platte nur noch gemischt werden muss – und dann sei sie fertig. Es sei auch das erste Mal, dass der Band die Songs einfach so in den Schoß gefallen seien. Normal breche man sich beim Schreiben der Lieder immer wieder einen ab – jetzt sei alles aber extrem leichtgefallen, so Flowers. Die Band sei selber etwas verwundert darüber aber auch begeistert. Wann das neue Album rauskommt und wie es heißen wird, hat der Sänger aber noch nicht verraten.