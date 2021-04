Die Punkrocker von The Offspring haben Party-Hymnen für die Ewigkeit geschrieben und stehen ganz klar für gute Laune. Der Titel ihres neuen Albums, das am Freitag erscheint ist aber genau das Gegenteil. „Let the bad times roll“ heißt die Platte und auch die neueste Single macht erst mal nicht Mut auf gute Laune – „We Never Have Sex Again“ heißt die Nummer aber klingt doch sehr nach Party: