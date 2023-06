Themenwoche König Ludwig

Wer war König Ludwig II und was waren seine Interessen? Hier in Kochel am See könnt ihr jetzt eine Woche lang die naturverbundene Seite des verstorbenen Königs kennenlernen. Heute startet die Themenwoche „König der Berge“. Bis nächsten Sonntag sind dafür verschiedene Vorträge, Wanderungen, Spaziergänge, eine Krimi-Lesung und sogar ein königliches Dinner geplant. Zum Nachlesen wurde außerdem eine große Ausstellung aufgebaut.

Hier das komplette Wochenprogramm:

Freitag, 16. Juni:

Einführungsvortrag „Ludwig II. und das Gebirge“ mit Klaus Reichhold, 19 Uhr, Heimatbühne Kochel.

Samstag, 17. Juni:

Kinderbasteln, 9 bis 14.30 Uhr, Vorplatz Talstation Herzogstandbahn.

Geführte Themenwanderung über den Reitweg auf den Herzogstand, mit Max Leutenbauer, 10 bis 14 Uhr.

Bauer Sepps Märchenbühne, Vorplatz Talstation Herzogstandbahn, 14.30 Uhr.

Führung auf den Spuren Ludwigs II. auf dem Herzogstand, mit Klaus Reichhold, 15 bis 16.30 Uhr (barrierefrei).

Lichtbildvortrag „In den Bergen lebt die Freiheit“, mit Sandra Freudenberg und Stefan Rosenboom, Schützenhaus Jachenau, 19 Uhr.

Sonntag, 18. Juni:

Geführte Themenwanderung auf den Altlacher Hochkopf, mit Markus Richter, 10 bis 15 Uhr.

Besichtigungsmöglichkeit der König-Ludwig-II.-Suite, Hotel Klosterbräu Schlehdorf, 11 bis 18 Uhr.

Führung auf den Spuren König Ludwigs II. auf dem Herzogstand, mit Klaus Reichhold, 11 bis 12.30 Uhr (barrierefrei).

Historischer Rundgang „König Ludwig II. zu Gast in Schlehdorf“, mit Vanessa Richter, 16 bis 17 Uhr.

Multimediale Krimi-Lesung „Königsherz“, Neuschwanstein-Thriller, mit Markus Richter, Gasthof Klosterbräu Schlehdorf.

Montag, 19. Juni:

Besichtigungsmöglichkeit der König-Ludwig-II.-Suite im Hotel Klosterbräu Schlehdorf, von 11 bis 18 Uhr.

Dienstag, 20. Juni:

König-Ludwig-Serenade der Blaskapelle Kochel am See im Walchensee-Kraftwerk Erlebniszentrum, 19 Uhr

Mittwoch, 21. Juni:

König-Ludwig-II.-Dinner nach Originalrezepten, Lesung mit Drei-Gänge-Menü; 54 Euro plus Getränke, zuzüglich Sonderfahrt mit der Herzogstandbahn 35 Euro, 17.30 bis 22 Uhr

Donnerstag, 22. Juni:

Besichtigungsmöglichkeit der König-Ludwig-II.-Suite im Hotel Klosterbräu Schlehdorf, 11 bis 18 Uhr

Bauer Sepps Märchenbühne am Vorplatz Talstation Herzogstandbahn, 14.30 Uhr

Lichtbildvortrag „Wie König Ludwig II. die Liebe zu den Bergen fand“, im Festsaal Cohaus Kloster Schlehdorf, 19 Uhr

Freitag, 23. Juni:

Besichtigungsmöglichkeit der König-Ludwig-II.-Suite im Hotel Klosterbräu Schlehdorf, 11 bis 18 Uhr

Führung auf den Spuren Ludwigs II. auf dem Herzogstand, 11:00 bis 12.30 Uhr (barrierefrei)

Samstag, 24. Juni:

Kinderbasteln, 9 bis 14.30 Uhr am Vorplatz Talstation Herzogstandbahn

Geführte Themenwanderung auf den Altlacher Hochkopf, 10:00 bis 15:00 Uhr.

Führung auf den Spuren König Ludwigs II. auf dem Herzogstand, 11 bis 12.30 Uhr (barrierefrei)

Besichtigungsmöglichkeit der König-Ludwig-II.-Suite im Hotel Klosterbräu Schlehdorf, 11 bis 18 Uhr.

Historischer Rundgang „König Ludwig II. zu Gast in Schlehdorf“, 16 bis 17 Uhr.

Sonntag, 25. Juni:

Geführte Themenwanderung über den Reitweg auf den Herzogstand, 10 bis 14 Uhr.

Besichtigungsmöglichkeit der König-Ludwig-II.-Suite im Hotel Klosterbräu Schlehdorf, 11 bis 18 Uhr.

Führung auf den Spuren Ludwigs II. auf dem Herzogstand, 15 bis 16.30 Uhr (barrierefrei).

Abschlussvortrag „Max II. in den Bergen“, mit Klaus Reichhold im Gasthof Edeltraut in Walchensee, 19 Uhr.

Sonderausstellung bis 30. September in der Zwei Seen-Galerie im Bahnhof

Zusatzinfo: