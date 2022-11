Statt “Therme Erding” heißt es jetzt “Erde Therming” – zumindest auf Google. Ein bisher Unbekannter Scherzkeks hat die Therme vor einigen Tagen so umbenannt. Jetzt wird vermutet, dass wohl ein großer Bully Herbig Fan der Übeltäter war. In der Therme Erding gibts es ja unter anderem auch eine VR-Rutsche mit Thema „Bullyparade“ – für die wirbt der Komiker und in den Spots nennt er die Therme auch immer wieder „Erde Therming“. Seit Montag ist der Fehler auf Google wieder korrigiert.