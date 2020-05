Großen Respekt und vielen Dank an die vielen Helfer des Technischen Hilfswerks hier in Markt Schwaben. In der aktuellen Corona-Situation waren sie Tag für Tag für uns im Einsatz. Insgesamt waren die 57 Helfer fast 4.000 Stunden im Einsatz und haben dabei fast 12.000 Kilometer zurückgelegt. Unter anderem haben sie die Hilfskrankenhäuser in Erding und Ebersberg aufgebaut oder so wichtige Dinge wie Masken, Handschuhe und Desinfektionsmittel dahin gebracht, wo sie dringend gebraucht wurden.