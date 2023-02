Tickets digital in der neuen München App

An einem sonnigen Samstag ewig in der Schlange am Tierpark warten oder bei Regen am Deutschen Museum. Damit soll hier in München Schluss sein. Ab sofort gibt es dafür die “München App”. Dort kann man unkompliziert Tickets für mehrere Veranstaltungsstätten kaufen. Zum Start ist das Angebot aber noch recht dünn: Neben dem Tierpark sind das Stadtmuseum, das Lenbachhaus, die Isarphilarmonie und das Deutsche Theater mit dabei. Im Laufe des Jahres sollen dann zum Beispiel auch Schwimmbäder dazukommen.

Hier könnt ihr die München App für iPhone und Android herunterladen.