Ein Hin und Her ist es beim Tierpark Hellabrunn gewesen. Erst keine Öffnung über die Feiertage wegen der Osterruhe, jetzt dann doch, weil diese wieder aufgehoben wurde. Sollte also die Inzidenz in München weiter unter 100 liegen darf der Tierpark Hellabrunn auch über die Feiertage Besucher empfangen. Bereits gebuchte Tickets für die Ostertage behalten also ihre Gültigkeit.