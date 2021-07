Wichtiger Hinweis für alle, die in den Sommerferien in den Tierpark Hellabrunn in München gehen möchten. Man braucht in den Ferien immer vorab ein Onlineticket, um in den Zoo zu kommen. Jahreskartenbesitzer müssen dann auch ein sogenanntes Null-Euro-Ticket online buchen, damit die Besucherhöchstzahl nicht überschritten wird. Diese liegt bei 8740 Gästen.