Tierschutzjugend bietet Haustier-Diplom in Dorfen an

Mama, ich will einen Hund! So ein Haustier, dieser Wunsch steht oft ganz hoch im Kurs bei den Kids. Aber wie viel Aufwand so ein Tier bedeutet, das lernen Kinder erst später. Die Tierschutzjugend Erding veranstaltet deshalb an diesem Samstag hier in Dorfen ein Haustier-Diplom. Kinder zwischen 8 und 14 Jahren lernen dabei alles, was man über Hunde, Katzen oder Meerschweinchen wissen muss. Der Workshop ist kostenlos, den Veranstaltungsort erfährt man bei der telefonischen Anmeldung unter 0151 / 555 652 34.