Tierschutzjugend Erding sucht Nachwuchs

Wie viele Vereine in Oberbayern hat auch die Tierschutzjugend Erding Nachwuchsprobleme. Nur noch 15 aktive Mitglieder sind dabei. Das soll sich aber ändern. Deshalb gibt es jetzt zum Ende der Ferien wieder Workshops speziell für Kinder. An diesem Samstag dreht sich im Kinder- und Jugendhaus hier in Dorfen zum Beispiel alles um die drei größten Raubtiere in Oberbayern: Bären, Wölfe und Luchse. Der Workshop ist kostenlos und speziell für Kinder zwischen neun und 14 Jahren. Anmelden könnt ihr euch direkt bei der Vorsitzenden Tanja Glasl unter 0151 / 55 56 52 34.