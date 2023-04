Tiertafel in Penzberg startet

Nicht nur Kleidung und Lebensmittel. Auch Tierfutter ist in den letzten Monaten viel teurer geworden. Für manche Haustierbesitzer zu teuer. Die Wolfratshausen Anette Klante hat deshalb eine Tafel für Tiere gegründet. Morgen Mittag findet hier in Penzberg zum ersten Mal eine Ausgabe von Tierfutter an Bedürftige statt. (12 bis 13 Uhr, ehemalige Penzberger Molkerei, Christianstraße 8) Abholer sollten auch einen entsprechenden Nachweis, also zum Beispiel einen Kontoauszug mitbringen.

Die Tiertafel nimmt auch Geld- und Sachspenden an.

Geld könnt ihr an den Tierschutzverein Penzberg e. V. spenden, Verwendungszweck „Tiertafel Wolfratshausen und Umgebung“, IBAN DE 39 7039 0000 0002 59 5370.

Sachspenden könnt ihr jeden Werktag ab 18 Uhr in „Andrea’s Event Bistro“ am Bürgermeister-Grünwald-Weg 3 am Wolfratshauser Bahnhof abgeben